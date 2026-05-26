Путин сообщил, что второй комплекс «Сириус» откроют в Астане

Путин: открытие Центра «Сириус» в Казахстане запланировано на 2029 год

Открытие школы «Казахстан — Сириус» и Центра по работе с талантами детей и молодежи запланировано на 2029 год. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина для «Казахстанской правды».

«Мы совместно двигаемся к созданию в Алма-Ате Международной общеобразовательной школы «Казахстан — Сириус» и Центра по работе с талантами детей и молодежи», — написал Путин.

Открытие учреждений запланировано на 2029 год. Вместе с тем Россия и Казахстан договорились о сооружении второго такого же центра в Астане.

В своей статье Путин затронул несколько тем, а также высказался о «новой, отвечающей духу времени и ориентированной в будущее» конституции Казахстана.

27–29 мая Владимир Путин приедет в Казахстан с официальным визитом. По прибытии Токаев лично встретит российского лидера в аэропорту. Затем их ждет обед, на котором они обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что в Астане обсудят увеличение транзита российской нефти через Казахстан.