Госдума РФ обратится к ООН и мировым парламентам после теракта ВСУ в Старобельске

В Государственную думу РФ был внесен проект обращения к ООН и парламентам стран мира в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу педагогического университета в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что проект обращения внес комитет по международным делам. В документе содержится призыв осудить атаку на педагогический колледж в Старобельске.

«Это варварский теракт и военное преступление неонацистского украинского режима без срока давности против мирных граждан… Мы требуем найти и наказать виновных», — подчеркнул Слуцкий.
Депутат уточнил, что вопрос рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 27 мая.

Обращение поручил подготовить спикер Госдумы Вячеслав Володин.

До этого швейцарское председательство ОБСЕ отклонило запрос российской стороны на проведение специального заседания для обсуждения теракта.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, из них 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя назвал реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в ЛНР позором.

 
