Президент Литвы заявил о «новой реальности безопасности» в Европе

Президент Литвы Науседа: небо над странами Балтии перестало быть безопасным
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что небо над странами Балтии престало быть «достаточно безопасным», давление возрастает. Его слова приводит Delfi.

Он напомнил, что в воздушном пространстве Литвы и других стран Балтии были зафиксированы инциденты с беспилотниками. По его словам, это не единичные провокации и не случайные события.

«Сегодня небо над странами Балтии уже не является достаточно безопасным. Мы сталкиваемся с постоянно растущим давлением – от вторжений беспилотников и электронных помех до информационных атак и угроз саботажа в отношении критически важной инфраструктуры. Это новая реальность безопасности в Европе», — заявил Науседа.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, «если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».

Ранее в Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА.

 
