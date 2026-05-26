Рябков рассказал, какая реакция США на удары по Киеву устроила бы РФ

Россия надеется, что реакция США на решение Москвы на удары по Киеву будет ответственной. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ее цитирует RT.

«Хочется надеяться, что реакция администрации на них будет ответственной», — сказал он.

25 мая МИД России заявил, что российские военные начнут наносить удары по украинским центрам принятия решений. В первую очередь речь идет о местах, где проектируют, собирают, программируют и готовят к боевому применению беспилотники. Эти дроны киевский режим использует при поддержке специалистов НАТО, подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим иностранцев, в том числе сотрудников дипломатических миссий, призвали срочно покинуть Киев. Жителям украинской столицы рекомендовали держаться подальше от объектов военной и административной инфраструктуры.

Вооруженные силы РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал», сообщили в Минобороны. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Ранее Рябков назвал «основного провокатора» в украинском конфликте.

 
