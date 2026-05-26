Россия призвала ООН осудить удары ВСУ по колледжу в ЛНР

Постпредство России направило письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом осудить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие колледжа в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявили в постоянном представительстве России при ООН в Женеве, передает РИА Новости.

Отмечается, что в этом письме российская сторона подробно описала атаку ВСУ.

«Призвали категорически осудить эти и другие целенаправленные атаки ВСУ на гражданское население России», — сообщили в дипмиссии.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евродепутат призвал Запад высказаться об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.