Алиев провел телефонный разговор с президентом Ирана

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Об этом сообщает Minval.

«Президенты Азербайджана и Ирана поздравили друг друга со священным праздником Курбан-байрам, пожелали народам двух стран процветания и достатка», — говорится в сообщении.

Алиев отметил, что Азербайджан и Иран всегда рядом в любые времена.

В конце апреля Алиев встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он заявил, что Азербайджан и Украина имеют хорошие возможности для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса.

По словам Алиева, Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

До этого Баку отправил Киеву энергетическое оборудование на фоне массированного удара России по энергетическому сектору.

Ранее в Госдуме назвали Азербайджан достойной площадкой для переговоров по Украине.