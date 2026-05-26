Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Алиев провел телефонный разговор с президентом Ирана

Алиев и Пезешкиан провели телефонный разговор
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Об этом сообщает Minval.

«Президенты Азербайджана и Ирана поздравили друг друга со священным праздником Курбан-байрам, пожелали народам двух стран процветания и достатка», — говорится в сообщении.

Алиев отметил, что Азербайджан и Иран всегда рядом в любые времена.

В конце апреля Алиев встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он заявил, что Азербайджан и Украина имеют хорошие возможности для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса.

По словам Алиева, Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

До этого Баку отправил Киеву энергетическое оборудование на фоне массированного удара России по энергетическому сектору.

Ранее в Госдуме назвали Азербайджан достойной площадкой для переговоров по Украине.

 
Теперь вы знаете
Арест имущества релокантов, отсрочка от армии для новой категории россиян и аномальное нашествие комаров. Главное за 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!