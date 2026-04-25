Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Алиев заявил о готовности к совместному с Украиной производству продукции ВПК

Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Азербайджан и Украина имеют хорошие возможности для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Габале, выступая с совместным с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлением для СМИ, передает «Интерфакс».

Зеленский прибыл в Азербайджан 25 апреля.

Алиев сообщил, что он и Зеленский обменялись мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. Политик отметил, что как в Азербайджане, так и на Украине развивается военно-промышленный комплекс, «и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере».

Азербайджанский лидер добавил, что сотрудничество Баку и Киева «имеет очень прочную политическую основу».

По словам Алиева, Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Ранее Зеленский посетил Саудовскую Аравию перед поездкой в Азербайджан.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!