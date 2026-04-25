Алиев заявил о готовности к совместному с Украиной производству продукции ВПК

Алиев: у Баку и Киева хорошие возможности для производства продукции ВПК

Азербайджан и Украина имеют хорошие возможности для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Габале, выступая с совместным с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлением для СМИ, передает «Интерфакс».

Зеленский прибыл в Азербайджан 25 апреля.

Алиев сообщил, что он и Зеленский обменялись мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. Политик отметил, что как в Азербайджане, так и на Украине развивается военно-промышленный комплекс, «и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере».

Азербайджанский лидер добавил, что сотрудничество Баку и Киева «имеет очень прочную политическую основу».

По словам Алиева, Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Ранее Зеленский посетил Саудовскую Аравию перед поездкой в Азербайджан.