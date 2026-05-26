Глава МВД Украины ответил, стоит ли покидать Киев после заявления МИД РФ

Жители Киева вряд ли будут уезжать из Киева, раз не уехали несколько месяцев назад из-за тяжелой зимы. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, отвечая на вопрос, нужно ли эвакуироваться, сообщает УНИАН.

«Это мы, пожалуй, уже перефразируем фразу, которая была сказана полгода назад. Если киевляне не уехали несколько месяцев назад, то, пожалуй, не уедут и сейчас», – сказал Клименко.

25 мая российский МИД рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы России приступают к последовательным системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Речь идет о местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые «киевский режим использует при содействии натовских специалистов».

Ранее в Германии обеспокоились заявлением МИД РФ об ударах по Украине.

 
