Небензя: пренебрежение к Уставу ООН достигло своего пика
Пренебрежение в мире к Уставу Организации Объединенных Наций (ООН) в настоящее время достигло своего пика, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, западные элиты потеряли всякое стеснение в использовании грубых силовых методов в продвижении своих политических и экономических интересов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила постпреду Латвии в ООН Саните Павлют-Десландес, которая назвала удар ВСУ по колледжу в ЛНР провокацией. Она добавила, что теперь общественность может видеть, каким образом «женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям». Латвийский представитель в ООН назвала удар по Старобельску «провокацией и фейком Кремля».

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

Ранее Небензя обвинил европейских дипломатов в «плясках на костях» после произошедшего в Старобельске.

 
