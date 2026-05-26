Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные элиты продолжают охоту за ресурсами и ведут открытую борьбу с неугодными суверенными странами. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, европейская элита решила сделать ставку на вооруженную силу и активно вовлекаясь в кризис на Украине.

«Они продолжают охоту за ресурсами и влияние в своих бывших метрополиях, прежде всего в Африке, ведут открытую борьбу с неугодными суверенными странами», — сказал Небензя на дебатах в Совете Безопасности ООН по теме соблюдения принципов и целей устава всемирной организации.

10 мая президент России Владимир Путин заявил, что политики западных стран намеренно вводили Россию в заблуждение ради использования Украины в собственных геополитических целях. Глава российского государства отметил, что сегодня за рубежом уже открыто и публично признаются в своих настоящих намерениях. Путин подчеркнул, что процесс обмана России начался еще несколько десятилетий назад.

Ранее Россия предупредила Запад о неминуемой ответственности за поддержку Украины.