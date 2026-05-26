США не допустили дипломата Алимова до участия в мероприятиях ООН

США отказались выдавать визу заместителю главы МИД России Александру Алимову для участия в заседании Совета безопасности ООН. Об этом заявил постпред России при Всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была ему выдана», — сказал дипломат во время заседания Совбеза.

Дипломат охарактеризовал действия США как нарушение обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН, а также как явное неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности.

26 мая на заседании организации обсуждают тему «Отстаивание целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, в которой центральное место занимает ООН».

До этого Небензя заявил, что испытывает отвращение из-за поведения европейских дипломатов на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Украины по колледжу в Луганской народной республике.

По его словам, ни один из представителей европейских стран не упомянул пострадавших в Старобельске детей. Он назвал такое поведение «плясками на костях» и заявил, что оно ему «отвратительно».

Ранее Москва обратилась за помощью к омбудсменам ООН в связи с терактом в ЛНР.