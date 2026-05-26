Глава Еврокомиссии отказалась обсуждать возможных переговорщиков от ЕС с Россией

Фон дер Ляйен не стала называть имена возможных переговорщиков от ЕС с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась называть имена возможных переговорщиков от Европейского союза для контактов с Россией по украинскому урегулированию. Об этом она заявила на пресс-конференции в Вильнюсе.

«Я, безусловно, не буду спекулировать, называя какие-либо имена. Как будут выглядеть в конце концов эти переговоры, мы посмотрим», — сказала фон дер Ляйен.

Ожидается, что вопрос о возможных переговорах Евросоюза с Россией обсудят 27–28 мая на неформальной встрече глав МИД стран ЕС на Кипре.

До этого газета Politico писала, что европейские чиновники опасаются, что назначение переговорщика от ЕС для диалога с Россией ослабит санкционное давление на Москву. В числе возможных кандидатов издание называло главу Евросовета Антониу Кошту, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте и бывшего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Ранее глава Еврокомиссии обвинила Россию в появлении беспилотников в Прибалтике.