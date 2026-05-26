МИД Норвегии вызвал посла России

Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России. Об этом сообщается на официальном сайте норвежского внешнеполитического ведомства.

Как заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, в ходе беседы с российским дипломатом норвежская сторона подчеркнула, что осуждает «жестокие атаки России на Киев в эти выходные». Глава МИД назвал неприемлимой массированную атаку беспилотниками и удар ракетой «Орешник» по объектам военного управления Украины.

В ночь на 24 мая Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал».

25 мая в МИД России заявили, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве. Там отметили, что это станет ответом на удар украинских войск по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

