МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России. Об этом сообщается на официальном сайте норвежского внешнеполитического ведомства.

Как заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, в ходе беседы с российским дипломатом норвежская сторона подчеркнула, что осуждает «жестокие атаки России на Киев в эти выходные». Глава МИД назвал неприемлимой массированную атаку беспилотниками и удар ракетой «Орешник» по объектам военного управления Украины.

В ночь на 24 мая Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал».

25 мая в МИД России заявили, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве. Там отметили, что это станет ответом на удар украинских войск по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Ранее в Германии обеспокоились заявлением МИД РФ об ударах по Украине.

 
