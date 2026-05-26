В Госдуме назвали лучшего кандидата на роль переговорщика ЕС с Россией

Для России наиболее приемлемым кандидатом на роль переговорщика с Россией от Евросоюза мог бы быть экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, однако в Брюсселе его вряд ли выберут. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.



«В нашем понимании, самым приемлемым был бы Орбан... Он мог бы и с президентом нашим нормально разговаривать, и до Евросоюза доносить информацию верно, четко, понятно и объективно. Главное, он объективно ее доносил», — сказала парламентарий.



Однако, с точки зрения Журовой, Орбан вряд ли станет переговорщиком от Брюсселя с Россией.



«Тут главное, чтобы человек не был русофобом, но найти таких сейчас крайне сложно», — отметила депутат.



В Евросоюзе продолжают обсуждение кандидатур, которые могли бы представить Брюссель на потенциальных переговорах с Москвой. Однако некоторые чиновники сообщества опасаются, что назначение спецпредставителя может ослабить антироссийские санкции. В МИД России считают, что перспективы двухсторонних контактов зависят от готовности руководства ЕС пересмотреть антироссийский курс.



По информации Politico, Европу на потенциальных переговорах с Москвой на фоне сокращения посреднической роли Вашингтона в украинском конфликте могли бы представить глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

