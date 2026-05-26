Эксперт назвал цель ударов США по объектам в Иране

США продолжают атаковать отдельные объекты в Иране в попытке оказать давление на Тегеран. Кроме того, Вашингтон может проверять реакцию Исламской республики на ограниченные военные действия. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Неслучайно США подчеркивают сохранение режима перемирия — вероятно, с расчетом на то, чтобы ограничить масштаб возможного ответа и не допустить полномасштабного кризиса», — указал эксперт.

Однако инциденты, происходящие на фоне дипломатических контактов, подрывают доверие между сторонами и снижают вероятность достижения договоренностей. Если Белый дом сочтет ответ Ирана на данные атаки чрезмерным, это грозит обвинениями в срыве перемирия и возвратом к активной военной фазе, добавил он.

26 мая стало известно, что США нанесли удары по объектам на юге Ирана. В ходе операции, которую Пентагон назвал самообороной, были уничтожены иранские катера и позиции зенитно-ракетных комплексов в районе Ормузского пролива. В то же время источники СМИ сообщают, что режим прекращения огня продолжает действовать.

