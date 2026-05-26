США нанесли удары по объектам в Иране «в целях самообороны». Однако перемирие продолжается

США нанесли удары по объектам на юге Ирана. В ходе операции, которую Пентагон назвал самообороной, были уничтожены иранские катера и позиции зенитно-ракетных комплексов в районе Ормузского пролива. В то же время источники СМИ сообщают, что режим прекращения огня продолжает действовать.

В понедельник американские военные нанесли «удары в целях самообороны», поразив ракетные пусковые установки и иранские катера.

«Американские войска нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских сил. Центральное командование США продолжает защищать наши силы, проявляя при этом сдержанность в условиях продолжающегося прекращения огня», — заявил Fox News представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс.

По словам другого высокопоставленного американского чиновника,

в районе Ормузского пролива были замечены и уничтожены два иранских катера, устанавливавшие мины, а также ракетная установка в порту Бандар-Аббас, нацеленная на американские военные самолеты.

«Это были оборонительные удары», — заявил чиновник.

Два других источника телеканала сообщили, что эти удары не означают, что режим прекращения огня с Ираном закончился .

«Отличная сделка — либо никакого соглашения»

В выходные американские официальные лица, включая президента Дональда Трампа, говорили, что переговоры идут хорошо. Обсуждалась перспектива скорого заключения мирного соглашения, особенно после того, как он пропустил свадьбу своего старшего сына, чтобы остаться в Вашингтоне по «обстоятельствам, связанным с деятельностью правительства».

В субботу Трамп дал понять, что сделка с Ираном неминуема, написав в сообщении в Truth Social, что «в настоящее время обсуждаются заключительные аспекты и детали сделки, которые будут объявлены в ближайшее время».

Однако днем позже он написал, что дал указание американским переговорщикам «не спешить с заключением сделки», хотя и подчеркнул, что переговоры до сих пор были конструктивными.

В понедельник Трамп заявил, что обогащенный уран Ирана «будет либо немедленно передан Соединенным Штатам для уничтожения», либо «будет уничтожен на месте» в Иране или в другом приемлемом месте. Трамп добавил, что комиссия по атомной энергии «или ее аналог» должна сыграть роль в надзоре за этим процессом.

«Это будет либо отличная сделка для всех, либо никакого соглашения вообще — возвращение на передовую и к стрельбе, но в еще большем и сильном масштабе, чем когда-либо прежде — а этого никто не хочет!» — заявил Дональд Трамп.