Глава МИД Эстонии поддержал удары Украины по России

Никто не подвергает сомнению право Украины бить вглубь территории России, однако Киев должен быть более осторожным у границ союзников. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью «Укринформу».

«Я могу вам сказать, что никто не подвергает сомнению право Украины атаковать объекты глубоко в российском тылу. Я считаю, что украинские «дальнобойные санкции» , как их называет мой украинский коллега, министр Сибига, работают хорошо», — сказал Цахкна.

При этом он призвал Украину «быть более осторожной по отношению к границам». Как заметил глава МИД Эстонии, Усть-Луга и Санкт-Петербург находятся «очень близко» к границам стран НАТО.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, «если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».

Ранее в Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА.