Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник заявил, что Запад не только снабжает Украину вооружением, но и прикрывает преступления Киева против мирного населения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мирошника, западные страны финансируют Украину, снабжают ее вооружением и подталкивают к насилию.

«Они прикрывают их преступления (Киева — прим. ред.), совершаемые против гражданского населения», — сказал посол.

До этого Мирошник объяснил, что переход России к системным ударам по военным объектам Украины и центрам принятия решений направлен на ослабление Киева, который отказывается от мирного урегулирования. Он подчеркнул, что долгое время Россия не наносила удары по Киеву, но это не повлияло на украинскую сторону. Сейчас такие действия, по его словам, должны ослабить военно-промышленный комплекс Украины и ее возможности управлять военными действиями. Мирошник отметил, что политико-дипломатический подход не дал результатов из-за позиции Киева.

В МИД РФ заявили, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. Иностранцев призвали покинуть украинскую столицу, а жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Ранее в МИД назвали последствия следующей атаки на Киев.