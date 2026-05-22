В МИД РФ рассказали о диалоге Москвы и Вашингтона по возврату российской дипсобственности

Рябков: Россия продолжит добиваться от США возврата своей дипсобственности

Россия продолжит добиваться от США решения вопроса с возвратом своей дипломатической собственности. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона еще весной 2025 года поставила перед Госдепартаментом вопрос о возвращении нам всех шести конфискованных американскими властями в 2016–2017 годах объектов дипнедвижимости.

Первым шагом предлагалось допустить российских дипломатов на объекты для инспекции.

«Продолжим добиваться положительного решения данного вопроса», — добавил Рябков.

Он рассказал, что американская сторона отреагировала на инициативу Москвы прямолинейным отказом.

В феврале генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков заявил, что положительных изменений в возврате российской дипломатической собственности на территории США нет.

Речь идет о семи объектах дипломатической собственности РФ в США, которые были арестованы в рамках антироссийских санкций, в частности генеральные консульства в Сиэтле и Сан-Франциско, поместье Килленуорт на Лонг-Айленде, дачи российского посольства в штате Мэриленд, торговое представительство в Вашингтоне и др.

