Лавров назвал Рубио причины ударов по Киеву

Рябков: Лавров объяснил Рубио, что привело Россию к решению об ударах по Киеву

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио объяснил, что привело российскую сторону к решению о нанесении ударов по центру принятия решений в Киеве. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Госсекретарю вчера было разъяснено, что привело нас к этому решению. Среди прочего это полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов, которые мы наблюдаем, НАТО, натовских стран», — сказал он.

Кроме того, по словам Рябкова, глава российского внешнеполитического ведомства сообщил Рубио о необходимости эвакуации американского посольства в Киеве.

Стороны, как отмечается, также обсудили ситуацию вокруг Ирана.

25 мая МИД России заявил, что российские военные начнут наносить удары по украинским центрам принятия решений. В первую очередь речь идет о местах, где проектируют, собирают, программируют и готовят к боевому применению беспилотники. Эти дроны киевский режим использует при поддержке специалистов НАТО, подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим иностранцев, в том числе сотрудников дипломатических миссий, призвали срочно покинуть Киев. Жителям украинской столицы рекомендовали держаться подальше от объектов военной и административной инфраструктуры.

Ранее в Киеве пригрозили сильными ударами по территории России.