В Киеве пригрозили сильными ударами по территории России

Советник главы минобороны Украины заявил о возможных сильных ударах по России

Советник министра обороны Украины с позывным «Флэш» пригрозил нанесением сильных ударов по России. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

По словам «Флэша», если Россия будет «терроризировать» Киев, предприятия, центры принятия решений, то Украина будет «очень сильно бить в ответ».

25 мая министерство иностранных дел России рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало жителей украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Вооруженные силы РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал», сообщили в Минобороны. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Ранее Лавров предупредил США о подготовке ударов по центрам принятия решений в Киеве.