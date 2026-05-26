Блиндажи и противотанковые рвы: Одессу готовят к круговой обороне

Одессу готовят к круговой обороне. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», публикуя кадры строительства оборонительных сооружений.

Украинские журналисты уточняют, что вокруг города почти закончили прокладку многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, а на подступах к Одессе устанавливают колючую проволоку.

В силах обороны юга сообщили изданию, что круговая оборона подготавливается «не потому, что на Одессу готовится нападение, а для того, чтобы его не произошло».

До этого сообщалось, что военное командование Украины поручило подготовить Киевскую область к круговой обороне. Для такой защиты населенных пунктов региона потребуется около 11 млрд гривен (более $248 млн). Речь идет не только о фортификациях, но и о подготовке местных общин в Волынской области на западе страны, территориальной обороне, защите критической инфраструктуры и северного направления у границы с Белоруссией.

Ранее глава района Киева призвал «подготовиться к апокалипсису» и вырыть уличные туалеты.

 
