Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась в Литву, где планирует «осудить Россию» за вторжение дронов на территорию стран Балтии, хотя эти беспилотники запущены Украиной. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Он считает, что цель поездки фон дер Ляйен в Литву заключается в том, чтобы «подогреть страх и напряженность» для продвижения войны против РФ. Политик утверждает, что Евросоюз желает подобного, чтобы иметь собственную армию и «стать государством».

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что никто не подвергает сомнению право Украины бить вглубь территории России, однако Киев должен быть более осторожным у границ союзников.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, «если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».

Ранее в Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА.