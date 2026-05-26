Война США и Израиля против Ирана
В МИД России заявили о глумлении Украины над ударом по Старобельску

Захарова: Украина светилась от радости после теракта в Старобельске
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина глумилась над трагедией после удара по колледжу в Старобельске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Помимо всего прочего, вы посмотрите не только прицельный удар по детскому колледжу, по детскому социальному объекту, так еще потом и глумление над этой ситуацией», - сказала Захарова в ходе Международного форума по безопасности.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Здание общежития, в котором находились 86 учащихся, частично обрушилось. Опубликованы кадры с места атаки. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

Позднее Мария Захарова заявила, что более 50 иностранных журналистов прилетели в Старобельск. По ее словам, в ЛНР прибыли представители СМИ из 19 стран. В свою очередь власти Японии, как сообщила Захарова, запретили своим журналистам принимать участие в освещении трагедии.

Ранее обломки неразорвавшегося БПЛА нашли у детсада в Ставрополе.

 
