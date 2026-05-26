Приезд иностранных СМИ на место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске не дал возможности Украине оправдаться. Об этом заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она пояснила, что сначала действия Киева попытались оправдать «случайным попаданием» и «инцидентом».

«Но после того, как на место приехали иностранные журналисты из разных стран, эти оправдания начали рассыпаться», — сказала Лантратова.

24 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что более 50 иностранных журналистов прилетели в Старобельск. По ее словам, в ЛНР прибыли представители СМИ из 19 стран. В свою очередь власти Японии, как сообщила Захарова, запретили своим журналистам принимать участие в освещении трагедии.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

