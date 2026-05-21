Украина захотела лишить Россию членства в Совбезе ООН

Постпред Украины в ООН Андрей Мельник призвал найти политические и юридические механизмы для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает «Укринформ».

В материале отмечается, что с соответствующим заявлением он выступил во время открытых дебатов Совбеза по защите гражданских вооруженных конфликтов.

Мельник призвал членов Совета Безопасности и все государства — члены ООН «противостоять гротескной реальности» и найти путь к лишению России статуса постоянного члена Совбеза.

До этого он заявлял, что Украина отвергает российские «ультиматумы» и «никогда не оставит ни одного квадратного миллиметра земли». Мельник указал, что Россия выдвигает требование о выводе ВСУ из занимаемой части Донбасса как условие переговоров, однако Киев отвергает любые ультиматумы.

«Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан», — заявил он.

Ранее постпред Украины в ООН нахамил Небензе.