Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Украина захотела лишить Россию членства в Совбезе ООН

Постпред Украины Мельник призвал лишить Россию членства в Совбезе ООН
IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Постпред Украины в ООН Андрей Мельник призвал найти политические и юридические механизмы для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает «Укринформ».

В материале отмечается, что с соответствующим заявлением он выступил во время открытых дебатов Совбеза по защите гражданских вооруженных конфликтов.

Мельник призвал членов Совета Безопасности и все государства — члены ООН «противостоять гротескной реальности» и найти путь к лишению России статуса постоянного члена Совбеза.

До этого он заявлял, что Украина отвергает российские «ультиматумы» и «никогда не оставит ни одного квадратного миллиметра земли». Мельник указал, что Россия выдвигает требование о выводе ВСУ из занимаемой части Донбасса как условие переговоров, однако Киев отвергает любые ультиматумы.

«Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан», — заявил он.

Ранее постпред Украины в ООН нахамил Небензе.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!