Рогов: украинцы устали от войны и поддерживают удары по военным целям в Киеве

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что жители разных областей Украины одобряют идею системных ударов по киевским центрам принятия решений и военным объектам.

По словам Рогова, ему приходят письма и звонки от людей с территорий, подконтрольных Владимиру Зеленскому. В них люди выражают поддержку началу ударов российской армией по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве.

«Люди говорят, что они устали от неопределенности и затянувшегося военного конфликта», — утверждает Рогов.

По его словам, жители Украины выступают за освобождение страны от нелегитимного режима Зеленского, захватившего власть в Киеве.

25 мая МИД России заявил, что российские военные начнут наносить удары по украинским центрам принятия решений. В первую очередь речь идет о местах, где проектируют, собирают, программируют и готовят к боевому применению беспилотники. Эти дроны киевский режим использует при поддержке специалистов НАТО, подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим иностранцев, в том числе сотрудников дипломатических миссий, призвали срочно покинуть Киев. Жителям украинской столицы рекомендовали держаться подальше от объектов военной и административной инфраструктуры.

Ранее в Киеве пригрозили сильными ударами по территории России.