Песков рассказал о визите Путина в Казахстан

Песков: госвизит Путина в Казахстан начнется вечером 27 мая с общения с Токаевым

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан начнется уже завтра, 27 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Президент готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется завтра», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Путин будет в Астане вечером 27 мая. Его визит в Казахстан начнется со встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Пресс-секретарь анонсировал «очень важное общение» глав двух государств, однако подробности раскрывать не стал.

В свою очередь в пресс-службе казахстанского лидера рассказали, что в ходе переговоров Путин и Токаев обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

Также сообщается, что 28 мая с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза состоится Евразийский экономический форум. На следующий день пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Отмечается, что Путин посетит оба мероприятия.

Ранее Токаев назвал визит Путина в Астану ключевым событием года.