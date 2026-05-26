Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Песков рассказал о визите Путина в Казахстан

Песков: госвизит Путина в Казахстан начнется вечером 27 мая с общения с Токаевым
Алексей Никольский/РИА Новости

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан начнется уже завтра, 27 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Президент готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется завтра», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Путин будет в Астане вечером 27 мая. Его визит в Казахстан начнется со встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Пресс-секретарь анонсировал «очень важное общение» глав двух государств, однако подробности раскрывать не стал.

В свою очередь в пресс-службе казахстанского лидера рассказали, что в ходе переговоров Путин и Токаев обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

Также сообщается, что 28 мая с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза состоится Евразийский экономический форум. На следующий день пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Отмечается, что Путин посетит оба мероприятия.

Ранее Токаев назвал визит Путина в Астану ключевым событием года.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!