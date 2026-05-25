Путин посетит Казахстан

Путин посетит Казахстан с госвизитом 27–29 мая
Президент Российской Федерации Владимир Путин 27–29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе переговоров Путин и Токаев обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

Также сообщается, что 28 мая с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза состоится Евразийский экономический форум. На следующий день состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Путин посетит оба мероприятия.

17 мая в Кремле сообщили, что Путин и Токаев в ходе телефонного разговора обсудили предстоящий визит российского лидера в Астану.

До этого Токаев заявил, что визит президента России в Казахстан является ключевым событием двусторонней повестки 2026 года.

Ранее Путин наградил орденом Дружбы чиновника из Казахстана.

 
