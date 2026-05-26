Война США и Израиля против Ирана
В ВСУ сравнили беспилотники России и Ирана

Майор ВСУ Хромаев: у Ирана беспилотные системы еще на начальном уровне
Беспилотные системы Ирана находятся на «начальном уровне» по сравнению с Россией. Об этом в интервью изданию «Общественное» заявил майор ВСУ Тимур Хромаев, который был инструктором на Ближнем Востоке.

«Развитие беспилотных систем там еще на начальном уровне. Российские «Герани» уже летают на различных системах управления, самораспознавания, имеют разные системы навигации. В Заливе все гораздо проще», — отметил он.

В марте президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев направил инструкторов в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. 17 марта Зеленский также сообщил, что Киев направил 201 военного эксперта по противодействию беспилотникам на Ближний Восток.

В том же месяце газета Telegraph писала, что солдаты ВСУ, наблюдавшие за тем, как США и их союзники в Персидском заливе используют беспилотники в войне против Ирана, оказались изумлены «невероятно расточительной» и «часто наивной тактикой» американских солдат и их союзников.

