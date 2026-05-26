Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Шойгу рассказал о темах заседания комитета секретарей совбезов ОДКБ

Шойгу: на заседании ОДКБ обсудили безопасность границ, Украину и Ближний Восток
Евгений Биятов/РИА Новости

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил, что секретари советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили вопросы безопасности на границах, а также ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

По словам Шойгу, участники обменялись мнениями по всему спектру тем безопасности, касающихся не только границ ОДКБ.

«Естественно, рассмотрели Ближний Восток и, безусловно, Украину», — сказал он.

В ходе заседания комитета Шойгу заявил, что успешные испытания российской ракеты «Сармат» и учения ядерных сил умерят пыл стран Запада и заставят их здраво взглянуть на возможные последствия проводимой политики. Он добавил, что Россия адекватно оценивает риски наращивания военного потенциала, инфраструктуры и разведывательной деятельности НАТО и предпринимает меры по их минимизации.

Заседание комитета секретарей советов безопасности ОДКБ прошло в Москве 26 мая. Генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков сообщил, что следующая встреча в столице запланирована на 10 ноября 2026.

Ранее Шойгу назвал два варианта, почему дроны ВСУ летают над странами Балтики.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!