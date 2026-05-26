Шойгу рассказал о темах заседания комитета секретарей совбезов ОДКБ

Шойгу: на заседании ОДКБ обсудили безопасность границ, Украину и Ближний Восток

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил, что секретари советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили вопросы безопасности на границах, а также ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

По словам Шойгу, участники обменялись мнениями по всему спектру тем безопасности, касающихся не только границ ОДКБ.

«Естественно, рассмотрели Ближний Восток и, безусловно, Украину», — сказал он.

В ходе заседания комитета Шойгу заявил, что успешные испытания российской ракеты «Сармат» и учения ядерных сил умерят пыл стран Запада и заставят их здраво взглянуть на возможные последствия проводимой политики. Он добавил, что Россия адекватно оценивает риски наращивания военного потенциала, инфраструктуры и разведывательной деятельности НАТО и предпринимает меры по их минимизации.

Заседание комитета секретарей советов безопасности ОДКБ прошло в Москве 26 мая. Генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков сообщил, что следующая встреча в столице запланирована на 10 ноября 2026.

