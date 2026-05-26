Генсек ОДКБ назвал дату следующего заседания комитета секретарей совбезов организации

Масадыков: комитет секретарей совбезов ОДКБ соберется 10 ноября в Москве
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков заявил, что следующее заседание комитета секретарей советов безопасности ОДКБ запланировано на 10 ноября в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам заседания, которое проходит 26 мая в Москве, он предложил принять протокольное решение, которым предусматривается провести очередное заседание в совместном формате с Советом министров иностранных дел и Советом министров обороны ОДКБ.

До этого генеральный секретарь ОДКБ заявил, что организация намерена наращивать боевой потенциал коллективных сил при помощи современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками. Эта работа будет проводиться в рамках пролонгированной и частично обновленной в 2025 году Стратегии коллективной безопасности ОДКБ.

В организации также планируют развивать программы подготовки военных кадров с учетом достижений военной науки, техники и передового опыта. Принципиальной задачей остается выполнение программы укрепления таджикско-афганской границы, добавил Масадыков. Важным направлением совместной подготовки являются традиционные учения «Взаимодействие», «Поиск», «Эшелон», «Рубеж», где ежегодно отрабатываются отдельные аспекты подготовки войск с учетом новейшего боевого опыта.

В состав ОДКБ входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

