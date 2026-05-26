Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Выбор за вами»: Шойгу нашел объяснение пролету дронов ВСУ над странами Балтики

Шойгу о пролетах дронов ВСУ над Балтикой: либо нет ПВО, либо вы соучастники
Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу считает, что страны Балтики разрешают пролет украинских беспилотников над своей территорией по одной из двух причин. Его слова приводит РИА Новости.

Шойгу обратил внимание, что прибалтийские страны не сбили ни одного украинского дрона, которые летят над их территорией для атак северо-запада России. По его мнению, это можно объяснить тем, что у прибалтийских стран нет средств противовоздушной обороны (ПВО), чтобы сбить украинские БПЛА, либо они являются соучастниками атак на Россию.

«Выбор за вами», — отметил секретарь Совбеза.

19 мая Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным пресс-бюро, территорию прибалтийских стран планируется использовать в целях уменьшения времени подлета.

В разведслужбе узнали, что Латвия согласилась содействовать ВСУ, несмотря на опасения «стать жертвой ответного удара Москвы». Представители Киева смогли убедить Ригу дать согласие на проведение операции, сделав акцент на том, что точное место запуска беспилотников якобы будет невозможно определить, сообщили в СВР.

В пресс-бюро предупредили, что членство Латвии в НАТО не защитит страну от возмездия в случае пособничества Киеву.

Ранее в ЕС заявили о намерении принять «ответные меры» на залет украинских дронов в Прибалтику.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!