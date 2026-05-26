В канцелярии Нетаньяху назвали причину его визита в больницу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером действительно посещал госпиталь в Иерусалиме. Об этом сообщили РИА Новости в его канцелярии.

Там уточнили, что глава израильского правительства был у стоматолога в госпитале «Хадасса эйн-Керем». Сегодня он уже находится на слушаниях в суде по коррупционным делам, заявили в канцелярии. С какими именно проблемами Нетаньяху обращался к стоматологу, не сообщается.

26 мая израильская газета The Times of Israel сообщила, что Биньямина Нетаньяху госпитализировали в одно из медицинских учреждений Иерусалима. По информации журналистов, политик получает «неопределенное стоматологическое лечение».

Общественность уже давно обратила внимание на здоровье 76-летнего Нетаньяху. Граждане заподозрили премьер-министра в сокрытии медицинских сведений и начали обвинять его в этом, отметили авторы статьи.

24 апреля Нетаньяху сообщил, что перенес успешную операцию по удалению злокачественного новообразования предстательной железы. По словам политика, онкологическое заболевание было выявлено на ранней стадии в рамках планового медицинского осмотра, который он проходил после операции по удалению доброкачественной опухоли (аденомы) простаты около полутора лет назад.

Ранее Нетаньяху установили кардиостимулятор.

 
