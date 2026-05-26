Премьер-министр Израиля Нетаньяху попал в больницу

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали в одно из медицинских учреждений Иерусалима. Об этом пишет The Times of Israel.

«Нетаньяху был доставлен в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем в понедельник (25 мая. — «Газета.Ru») вечером», — говорится в публикации со ссылкой на офис главы правительства.

По информации журналистов, сейчас политик получает «неопределенное стоматологическое лечение».

В материале подчеркивается, что общественность уже давно обратила внимание на здоровье Нетаньяху. Граждане заподозрили премьер-министра в сокрытии медицинских сведений и начали обвинять его в этом, пояснили авторы статьи.

24 апреля глава израильского правительства заявил, что перенес успешную операцию по удалению злокачественного новообразования предстательной железы. Заболевание было выявлено на ранней стадии во время планового медицинского осмотра, который Нетаньяху проходил после операции по удалению доброкачественной опухоли простаты около 1,5 года назад. Как рассказал премьер-министр, врачи заметили «крошечную точку размером менее сантиметра», которую практически сразу же удалили. Он подчеркнул, что после операции находился в отличной физической форме.

Ранее Нетаньяху установили кардиостимулятор.