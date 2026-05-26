Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Премьер-министр Израиля Нетаньяху попал в больницу

Times of Israel: Биньямина Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме
Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали в одно из медицинских учреждений Иерусалима. Об этом пишет The Times of Israel.

«Нетаньяху был доставлен в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем в понедельник (25 мая. — «Газета.Ru») вечером», — говорится в публикации со ссылкой на офис главы правительства.

По информации журналистов, сейчас политик получает «неопределенное стоматологическое лечение».

В материале подчеркивается, что общественность уже давно обратила внимание на здоровье Нетаньяху. Граждане заподозрили премьер-министра в сокрытии медицинских сведений и начали обвинять его в этом, пояснили авторы статьи.

24 апреля глава израильского правительства заявил, что перенес успешную операцию по удалению злокачественного новообразования предстательной железы. Заболевание было выявлено на ранней стадии во время планового медицинского осмотра, который Нетаньяху проходил после операции по удалению доброкачественной опухоли простаты около 1,5 года назад. Как рассказал премьер-министр, врачи заметили «крошечную точку размером менее сантиметра», которую практически сразу же удалили. Он подчеркнул, что после операции находился в отличной физической форме.

Ранее Нетаньяху установили кардиостимулятор.

 
Теперь вы знаете
Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!