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Премьер Израиля рассказал о состоянии после перенесенной операции на сердце

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о хорошем самочувствии после операции на сердце

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о хорошем самочувствии после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Он подчеркнул, что чувствует себя отлично, и уже утром 24 июля присоединится к коллегам, депутатам Кнессета для проработки законопроекта по судебной реформе.

«Мы продолжаем попытки продвинуть [новый] закон на основе консенсуса [всех партий Кнессета]», —подчеркнул Нетаньяху.

До этого стало известно, что операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно и без осложнений, его состояние оценивается как хорошее.

Врачи рекомендовали Нетаньяху данную операцию после того, как накануне вечером его устройство мониторинга сердечного ритма предупредило об аритмии.

15 июля Нетаньяху госпитализировали в медцентр, после того как он провел полдня на жаре и в итоге упал в оборок, ударившись головой. Этот случай стал вторым за год. Как сообщало издание Jerusalem Post, при поступлении в медучреждение политик был в сознании. 16 июля премьер-министра Израиля выписали из больницы. При этом кардиологи имплантировали в его сердце устройство для мониторинга сердечной аритмии.

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