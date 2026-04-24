У премьер-министра Израиля нашли рак простаты в ранней стадии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес успешную операцию по удалению злокачественного новообразования предстательной железы на ранней стадии. О лечении он сам рассказал в соцсети Х.

По словам политика, онкологическое заболевание было выявлено в рамках планового медицинского осмотра, который он проходил после операции по удалению доброкачественной опухоли (аденомы) простаты около полутора лет назад.

На обследовании медики заметили «крошечную точку размером менее сантиметра», которую практически сразу же удалили, «устранив проблему и не оставив от нее даже следа», заверил Нетаньяху. Он добавил, что находится в отличной физической форме.

«У меня была незначительная медицинская проблема с предстательной железой, которую полностью вылечили. Слава богу, это позади. Когда мне своевременно сообщают о потенциальной опасности, я хочу немедленно ее устранить. Это справедливо на национальном уровне и на личном уровне», — заявил израильский премьер.

Он также признался, что попросил отсрочить публикацию медицинского заключения, чтобы не обнародовать его в самый разгар войны с Ираном и не дать Тегерану повод распространять «еще более ложную пропаганду против Израиля».

Ранее Нетаньяху поставили кардиостимулятор.