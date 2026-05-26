Генсек СНГ не смог представить будущее содружества без России

Лебедев заявил, что не может представить будущее СНГ без России

Роль России как центра притяжения и гаранта развития межнационального взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) продолжает возрастать, заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев. Его слова передает ТАСС.

Лебедев в ходе круглого стола на тему :35 лет СНГ: итоги, задачи, перспективы» отметил, что невозможно представить будущее содружества без России.

«В современных реалиях вес Российской Федерации как центра притяжения и гаранта дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия в рамках СНГ еще больше возрастает», — сказал генсек.

По его словам, представители стран — членов СНГ подчеркивают этот факт как во время официальных встреч, так и в частных беседах. Кроме того, Лебедев обратил внимание, что регион Содружества Независимых Государств «жизненно важен и для самой России». В том числе об этом свидетельствуют события последних лет.

В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит лидеров стран — членов СНГ. В рамках мероприятия президент России Владимир Путин вместе с зарубежными коллегами — президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном — посетили Эрмитаж.

