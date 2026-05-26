Мирошник: трагедия в Старобельске стала самой кровавой в России за неделю
Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) стал самой кровавой трагедией на минувшей неделе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник во время беседы с ТАСС.

«Самой кровавой трагедией [на минувшей неделе] стала преднамеренная атака украинских нацистов на старобельский педагогический колледж», — сказал дипломат.

По его словам, в результате пострадали 65 мирных жителей, из них 21 не удалось спасти. Среди раненых 42 студента и два сотрудника колледжа. Возраст пострадавших составляет от 15 до 22 лет.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали Организацию Объединенных Наций (ООН) признать удар ВСУ по общежитию военным преступлением. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

25 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ближайшее время дипведомство выступит со специальным заявлением об ответных ударах после атаки ВСУ в Старобельске.

Ранее стало известно, что в Старобельске большинство студенток похоронили в подвенечных платьях.

 
