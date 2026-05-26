Генсек СНГ заявил, что Украина остается членом Содружества

Генсек СНГ Лебедев: Украина не подавала заявление о намерении выйти из СНГ

Украина остается членом СНГ и не подавала официального уведомления о выходе из Содружества. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, его цитирует РИА Новости.

В мае прошлого года стало известно, что кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия межправительственного соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве и оказании взаимной помощи в сфере таможни. Помимо этого, украинское правительство одобрило проект закона, предусматривающий выход из соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет в органах и учреждениях прокуратуры государств — участников СНГ.

Позднее украинский кабинет министров в Верховной раде одобрил законопроект о выходе Киева из подписанного в апреле 1996 года «Соглашения о взаимодействии государств — участников СНГ в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Ранее Украина вышла из соглашения с СНГ по свободной торговле.