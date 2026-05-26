На Украине увидели в российских ударах по Киеву сигнал для Трампа

Угрожая нанести удары по Киеву, Россия якобы призывает президента США Дональда Трампа «надавить на Киев». Об этом экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в видео, размещенном в соцсети TikTok.

По его словам, с помощью ударов президент России Владимир Путин якобы хочет «сломить» волю украинцев и послать сигнал Трампу.

«Он приглашает Трампа к разговору. Хочешь, чтобы я этого не делал? Давай, дожимай украинцев, чтобы они шли ко мне, чтобы они передо мной капитулировали. Это не про уступки, это про капитуляцию, завуалированную под сбалансированные решения», — отметил Кулеба.

25 мая МИД России заявил, что вооруженные силы России будут наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Это решение стало реакцией на удары Украины по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР), в которой 65 студентов пострадали, а 21 человек не выжил.

Также 25 мая глава МИД России Сергей Лавров уведомил госсекретаря США Марко Рубио о подготовке системных ударов по объектам ВСУ в Киеве. Он обратил внимание на рекомендацию США и другим странам эвакуировать дипломатический персонал и своих граждан из Киева.

В ночь на 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал».

Ранее в Госдуме словом «довели» прокомментировали анонсированные МИД РФ удары по Украине.