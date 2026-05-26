Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

На Западе не поверили Зеленскому, заявившему о нападении со стороны Белоруссии

Junge Welt: заявление Зеленского об атаке со стороны Белоруссии безосновательно
Alexander Drago/Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении с территории Белоруссии безосновательно. Об этом пишет немецкий журнал Junge Welt.

По словам журналистов, Зеленский своими высказываниями «подогревает напряженность».

«Глава государства не предоставил никаких доказательств своих заявлений», — подчеркивается в материале.

Авторы публикации обратили внимание, что даже украинские пограничники говорили об отсутствии каких-либо признаков подготовки к нападению. В том числе они не зафиксировали никаких передвижений войск.

20 мая украинский лидер рассказал, что его страна готовит ответ на возможное наступление Вооруженных сил России с территории Белоруссии. В частности, власти решили увеличить группировку войск на Черниговско-Киевском направлении. Кроме того, Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния на белорусское руководство.

За несколько дней до этого Зеленский заявил, что Россия якобы планирует атаковать страну — члена НАТО с территории Белоруссии. Также глава государства обвинил Москву в попытках втянуть Минск в конфликт.

Ранее в МИД России отметили, что Зеленский стал «наглее».

 
Теперь вы знаете
Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!