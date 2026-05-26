Junge Welt: заявление Зеленского об атаке со стороны Белоруссии безосновательно

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении с территории Белоруссии безосновательно. Об этом пишет немецкий журнал Junge Welt.

По словам журналистов, Зеленский своими высказываниями «подогревает напряженность».

«Глава государства не предоставил никаких доказательств своих заявлений», — подчеркивается в материале.

Авторы публикации обратили внимание, что даже украинские пограничники говорили об отсутствии каких-либо признаков подготовки к нападению. В том числе они не зафиксировали никаких передвижений войск.

20 мая украинский лидер рассказал, что его страна готовит ответ на возможное наступление Вооруженных сил России с территории Белоруссии. В частности, власти решили увеличить группировку войск на Черниговско-Киевском направлении. Кроме того, Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния на белорусское руководство.

За несколько дней до этого Зеленский заявил, что Россия якобы планирует атаковать страну — члена НАТО с территории Белоруссии. Также глава государства обвинил Москву в попытках втянуть Минск в конфликт.

Ранее в МИД России отметили, что Зеленский стал «наглее».