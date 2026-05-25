Захарова анонсировала специальное заявление МИД РФ об ударах по Киеву

Захарова: МИД России выступит с заявлением об ответных ударах по Киеву

Министерство иностранных дел России в ближайшее время выступит со специальным заявлением об ответных ударах после атаки ВСУ в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в эфире Первого канала.

Она подчеркнула, что армия России наносила и будет наносить удары по Киеву в ответ на страшные теракты.

Причиной для подготовки министерством заявления стала массированная атака украинских беспилотников на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, совершенная в ночь на 22 мая. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По имеющимся данным, пострадали 60 человек, из них 18 не удалось спасти.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали Организацию Объединенных Наций (ООН) признать удар ВСУ по общежитию военным преступлением. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. В связи со случившимся 24 и 25 мая в ЛНР был объявлен двухдневный траур.

24 мая в Минобороны РФ сообщили об ответе российской армии на эту атаку ВСУ. Россия нанесла массированный удар по территории Украины с помощью «Орешника», а также ракет «Искандер», «Кинжал», «Циркон» и беспилотников.

Ранее стало известно, что в Старобельске большинство студенток похоронили в подвенечных платьях.