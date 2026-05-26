Депутат Георгиев: глава ЕК была в ярости из-за запрета пропаганды ЛГБТ в школах

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пришла в ярость из-за запрета пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в школах и детских садах в Болгарии. Об этом депутат болгарского парламента Ангел Георгиев заявил ТАСС.

Парламентарий, недавно посетивший во главе делегации партии «Возрождение», назвал ЛГБТ-пропаганду фальшивыми ценностями. Он напомнил, что именно партия «Возрождение» предложила закон о запрете пропаганды ЛГБТ в школах и детских садах страны. Болгарское общество было за него, поэтому другие партии, несмотря на их евроатлантическую ориентацию, были вынуждены поддержать в парламенте принятие закона.

15 февраля стало известно, что вице-премьер Чехии Петр Мацинка вывел из себя бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон словами о том, что есть только два пола.

20 января сообщалось, что власти Польши планируют внести коррективы в свидетельства о браке, убрав их них традиционные термины «муж» и «жена».

Ранее в Белоруссии ввели штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола.