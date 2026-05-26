В Евросоюзе заявили об истерике на Украине из-за разговора Лаврова и Рубио

Разговор главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио довел украинский режим до истерики. Об этом в эфире YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Новости, вызвавшие истерику в Киеве. Только что состоялся разговор Лаврова и Рубио, во время которого Лавров рассказал коллеге о новых ударах по центрам принятия решений. Это все меняет», — указал журналист.

Он отметил, что министерство иностранных дел РФ ранее уже предупреждало Украину, но, как всегда, Киев проигнорировал это.

«Дипломатам выдали предупреждение, теперь вот дошло до гражданских. Кажется, грядет что-то действительно серьезное», — считает Христофору.

Он выразил надежду, что Рубио достучится до Киева.

До этого официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что Марко Рубио по запросу российской стороны провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России.

Ранее МИД России призвал иностранцев, включая персонал дипмиссий, как можно скорее покинуть Киев.