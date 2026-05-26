В МИД напомнили о словах Путина по кандидатуре переговорщика от Европейского союза

Предпочтения Москвы по кандидатуре переговорщика от Европейского союза были названы президентом России Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он подчеркнул, что глава государства предложил европейцам самим выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не закрывает возможность для диалога с РФ тиражированием русофобских и антироссийских высказываний.

Полищук отметил, что это является позицией здравого смысла и любого уважающего себя государства.

9 мая Путин назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы. В ЕС кандидатуру Шрёдера отвергли.

Ранее МИД России заявил, что переговорщик от ЕС должен пользоваться доверием у народа и внести свой вклад в переговорный процесс.

 
