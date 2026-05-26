Путин подписал закон, отменяющий соглашение по беженцам и вынужденным переселенцам

Президент России подписал закон, отменяющий соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В соответствии с ним прекращает действовать соглашение, заключенное главами девяти государств СНГ 24 сентября 1993 в Москве. 10 октября 2025 года на саммите СНГ в Душанбе лидеры государств подписали протокол о прекращении действия соглашения 1993 года.

В пояснительной записке говорится, что соглашение утратило актуальность и фактически не применяется. Ныне действующее российское законодательство само по себе предусматривает экономические, социальные и правовые гарантии для беженцев и переселенцев.

20 мая Совет Федерации одобрил ратификацию протокола о прекращении действия в России соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года.

Ранее Путин внес в Госдуму соглашение с Таджикистаном по миграции.

 
