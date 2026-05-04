Путин внес в Госдуму соглашение с Таджикистаном по миграции

Путин направил в Госдуму на ратификацию соглашение с Таджикистаном о миграции

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации соглашения с Таджикистаном, регулирующего правовой статус представительств органов, отвечающих за внутренние дела и миграцию. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов ГД.

Как отмечается в пояснительной записке, предлагается ратифицировать соглашение между РФ и Республикой Таджикистан, подписанное 9 октября 2025 года в Душанбе.

По условиям договора, Россия для расширения взаимодействия планирует открыть представительство МВД в Душанбе. В ответ Таджикистан создаст в России представительство своего министерства внутренних дел, а также представительство министерства труда, миграции и занятости в Москве.

Подчеркивается, что соглашение направлено на укрепление международного сотрудничества, включая противодействие транснациональной преступности и незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, а также на развитие партнерства в сфере миграции.

