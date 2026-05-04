Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин внес в Госдуму соглашение с Таджикистаном по миграции

Путин направил в Госдуму на ратификацию соглашение с Таджикистаном о миграции
Александр Кряжев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации соглашения с Таджикистаном, регулирующего правовой статус представительств органов, отвечающих за внутренние дела и миграцию. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов ГД.

Как отмечается в пояснительной записке, предлагается ратифицировать соглашение между РФ и Республикой Таджикистан, подписанное 9 октября 2025 года в Душанбе.

По условиям договора, Россия для расширения взаимодействия планирует открыть представительство МВД в Душанбе. В ответ Таджикистан создаст в России представительство своего министерства внутренних дел, а также представительство министерства труда, миграции и занятости в Москве.

Подчеркивается, что соглашение направлено на укрепление международного сотрудничества, включая противодействие транснациональной преступности и незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, а также на развитие партнерства в сфере миграции.

Ранее Решетников объяснил, почему Россия не может отказаться от мигрантов.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!