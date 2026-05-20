Россия ратифицировала протокол о выходе из соглашения о помощи беженцам

Совет Федерации одобрил ратификацию протокола о прекращении действия в России соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ на рассмотрение в Государственную думу ранее внес президент Российской Федерации Владимир Путин. Проток был подписан лидерами стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ), участвовавших в соглашении, на саммите в столице Таджикистана Душанбе 10 октября прошлого года.

В заявлении Совета Федерации говорится, что соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам потеряло актуальность и фактически не используется.

Согласно пояснительной записке, общие положения соглашения, раскрывающие определение понятий «беженец» и «вынужденный переселенец», соответствуют определениям в российском законодательстве, в соответствии с которым установлены экономические, социальные и правовые гарантии защиты прав и законных интересов указанных категорий лиц на территории России.

Ранее Путин внес в Госдуму соглашение с Таджикистаном, регулирующее миграционный учет.

 
