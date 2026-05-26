Задержанный в Чехии митрополит РПЦ останется под стражей

Задержанный в Чехии митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Иларион (Алфеев) останется под стражей. Об этом сообщается в Telegram-канале священнослужителя.

Окончательное процессуальное решение сегодня принято не будет. Сейчас чешские правоохранительные органы ожидают результатов необходимых экспертиз. После их получения будет определен дальнейший порядок действий. Завтра митрополит может быть либо освобожден, либо оставлен под стражей на время расследования.

Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ. Защита иерея настаивает на полной проверке всех обстоятельств происшедшего.

25 мая сообщалось, что в связи с задержанием Илариона в МИД России будет вызван чешский посол.

До этого стало известно, что полиция Чехии задержала митрополита РПЦ после обнаружения в его автомобиле четырех контейнеров с веществом белого цвета.

Ранее в Кремле не смогли прокомментировать задержание митрополита Илариона в Чехии.

 
